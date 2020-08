Gabriele Angella, des rêves d'Europe avec Charleroi à la relégation en Serie C

Prêté en 2018-2019 par l'Udinese au Sporting Charleroi, Gabriele Angella n'est pas resté au Mambourg et a rejoint la Serie B. Son club, Pérouse, a depuis fait la culbute en Serie C ...

Propos de Gabrielle Angella recueillis par Alessandro Schiavone pour Walfoot.be.

Gabriele Angella (31 ans) restait sur une saison très satisfaisante au Sporting Charleroi : titulaire, auteur de 2 buts, il semblait être le patron que se cherchait le RCSC pour accompagner Dorian Dessoleil dans l'axe. Mais les exigences salariales du joueur, qui appartenait toujours à l'Udinese, avaient finalement poussé Charleroi à écarter la piste d'un séjour prolongé au Mambourg pour le Florentin ; sans regrets pour les Zèbres, qui termineront avec la seconde meilleure défense de Belgique.

Du côté de Gabriele Angella, pas sûr qu'un an plus tard, il n'y ait aucun regret : au terme d'une saison largement gâchée par une grave blessure au tendon qui le tient éloigné des terrains de septembre à janvier, Pérouse, dont il termine la saison capitaine, a fait la culbute de Serie B en Serie C.

"La ligne est fine entre succès et échec"

Le joueur lui-même le sait : en football, tout va très vite. "L'année passée, je marquais le but de la victoire au Club de Bruges, qui jouait la Ligue des Champions. Cette saison, je suis relégué en Serie C avec mon club. La ligne est fine entre le succès et l'échec", regrette Angella.

Sous contrat jusqu'en 2022 avec Pérouse, Gabriele Angella pourrait bien y rester une saison de plus : le club espère conserver son joueur, désormais capitaine et dont l'expérience doit permettre de ne pas végéter au troisième échelon du football italien. Les supporters zébrés, eux, doivent trouver dommage qu'un défenseur si unaniment apprécié au Mambourg se retrouve désormais loin de l'élite ...