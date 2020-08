Nouvelle rencontre en vue de la formation d'une BeNeLeague

Onze clubs de Belgique et des Pays-Bas se rencontrent ce vendredi pour évoquer la possible mise sur pied d'une BeNeLeague.

Des représentants de six clubs néerlandais (l'Ajax, le PSV, l'AZ, Utecht, Feyenoord et Vitesse) et de cinq clubs belges (Bruges, Anderlecht, le Standard, Gand et Genk), ainsi que des représentants des fédérations belges et néerlandaises rencontreront vendredi, des représentants du bureau de consultance Deloitte.

L'objecti commander une quatrième enquête pour étudier la faisabilité et les apports financiers de la création éventuelle d'une BeNeLeague. Une étape supplémentaire vers la création d'un championnat commun pour le football néerlandais. Un championnat qui ne verra, quoi qu'il en soit, pas le jour avant 2025, estime NOS.