Un ancien joueur du Lierse confirme des contacts avec le Beşiktaş : "Ce n'est pas un secret"

Deux après son arrivée aux Pays-Bas, Anas Tahiri est courtisé par le Beşiktaş. Le club turc aurait même officiellement formulé une offre pour l'ancien joueur du Lierse.

Formé au Lierse, Anas Tahiri a quitté la Belgique en juillet 2018. Libre de tout contrat, le milieu marocain avait alors choisi de rejoindre le RKC Waalwijk au Pays-Bas, où il s'épanouit depuis. En effet, auteur d'un exercice 2019/2020 convaincant, le joueur de 25 ans a tapé dans l'oeil du Beşiktaş, comme il l'a lui-même confirmé au micro de Fox Sports.

"Oui, nous avons officiellement reçu une offre. Cela s’est passé pendant la préparation. Ce n’est pas un secret [...] L’offre n’était pas suffisante pour le club et je peux le comprendre. Je pense que Besiktas devrait offrir plus si jamais ils reviennent [...] Mais pour l’instant je vais laisser ça à plus tard. Je veux me concentrer sur ce que je fais sur le terrain."

Sous contrat avec son club jusqu'en juin 2021, le numéro 8 s'est ensuite plus largement exprimé sur son avenir au RKC. "Je suis à cent pour cent derrière le RKC en ce moment. Ils m’ont fait mûrir et ils m’ont fait confiance. C’est mon travail de rendre ça sur le terrain. Si je dois rester ici encore un an, j’essayerais de tout donner pour le club."