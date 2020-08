Mis à l'écart par Liverpool, Divock Origi serait blessé

Absent de l'entraînement depuis plusieurs semaines avec Liverpool, Divock Origi serait mis à l'écart en raison d'une blessure.

Poussé vers la sortie par Liverpool cet été et absent des séances d'entraînement depuis plusieurs jours, Divock Origi ne devrait pas faire partie du groupe des Reds pour affronter Arsenal en finale du Community Shield demain (coup d'envoi à 17h30). Une mise à l'écart non justifiée par le club anglais et que plusieurs observateurs ont récemment associée à la perspective d'un départ.

Néanmoins, d'après les informations de James Pearce, journaliste pour The Athletic, relayé par le site spécialiste du club, This is Andfield, l'absence de l'international belge, ainsi que celle de Xherdan Shaqiri, seraient uniquement dues à des pépins physiques. Jürgen Klopp espérerait même pouvoir réincorporer les deux joueurs dans le groupe après la rencontre face aux Gunners. Pourtant, il est étrange de constater que l'attaquant de 25 ans a été retenu en sélection par Roberto Martinez cette semaine...