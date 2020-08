Le pressing d'Ostende n'a pas suffi : "2-0 à la pause et on gagne ce match"

Alexander Blessin est arrivé à Ostende avec un plan de jeu très clair. L'Allemand impose un pressing fou à son adversaire, et le KVO semble en bonne voie. Mais cela n'aura pas suffi pour prendre les trois points.

Il est assez rare de voir débarquer un coach en D1A dont les idées se voient dès les premières rencontres de championnat. C'est pourtant le cas avec Alexander Blessin, dont le style de jeu se caractérise par un fort pressing et un rythme très élevé. Résultat : 2-0 pour le KVO après un peu plus d'une demi-heure de jeu.

"Le gros problème de notre rencontre aura été de prendre le 2-1", regrette l'Allemand. "On défend mal sur ce but, on les laisse prendre le second ballon. Et derrière ça, je sens bien que mon équipe est un peu vidée". Le momentum ostendais est coupé net, et Anderlecht reprendra du poil de la bête.

"Je suis sûr que si nous étions parvenus à atteindre la pause avec ce 2-0, nous aurions gagné ce match", estime Blessin. "Mes joueurs ont tout donné, mais on ne peut pas vraiment être satisfaits avec un point quand on a mené de deux buts".