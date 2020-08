Philippe Clement voit le progrès de son équipe: "Cette fois nous avons eu la bonne réaction"

Philippe Clement est heureux... mais aussi soulagé d'avoir vu ses joueurs prendre les trois points du côté de Genk. Le coach de Bruges se réjouit aussi d'avoir du public.

Il y a bien sûr eu la victoire sur la pelouse d'Eupen il y a deux semaines, mais il est clair que les trois points pris sur la pelouse de Genk ce dimanche font office de match référence pour Bruges. Clement ne boudait pas son plaisir après la rencontre.

"Nous avons joué une excellente première période", a déclaré Clement en conférence de presse. "Je suis heureux du football que j'ai vu mais surtout de la discipline et de l'organisation de l'équipe. On sait que sans public les joueurs donnent un peu moins. Ce n'est pas amusant pour le moment, sans les supporters, sans ambiance, et ce n'est bien pour personne. Les supporters nous manquent, même en déplacement".

Après la pause, la rencontre aurait pu basculer complètement en faveur de Genk, malgré les mises en garde de Clement: "A la pause, j'ai dit à mes joueurs que Genk recommencerait très fort. Résultat: on commet un penalty directement. Heureusement il est raté puis il y a ce deuxième penalty qui pour moi n'en est pas un. Ce premier quart d'heure a été difficile pour nous".

Mais contrairement aux rencontres face au Beerschot et Charleroi, le champion a cette fois eu la bonne réaction. "Nous avons repris le contrôle du match après cette égalisation et surtout nous avons eu des occasions franches. Le but de Badji nous récompense car cette victoire est méritée. Je n'ai pas encore vu les statistiques mais je pense que nous avons eu la possession de balle et les meilleures occasions".

Cette victoire soulage tout le monde à Bruges, car le calme va revenir au Club pendant la pause internationale. La reprise, ce sera pour dans deux semaines avec la réception de Waasland-Beveren.