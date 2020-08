Une confiance retrouvée en deux temps lance enfin la saison du champion

Le Club de Bruges a retrouvé son jeu et son allant offensif lors de son déplacement à Genk. Même si tout n'a pas été parfait et que le creux que l'équipe a eu en seconde période aurait pu coûter très cher au champion en titre.

Philippe Clement a parlé de confiance avant la rencontre. Il sait que lors des deux défaites contre Charleroi et le Beerschot son équipe a perdu pied en encaissant et c'était la base de son travail durant la semaine. Ce travail a payé et en deux parties.

Il n'y avait en effet qu'une seule équipe sur la pelouse lors de la première période. Les Brugeois ont gagné les duels, ont joué vers l'avant et se sont créés beaucoup d'occasions à la suite de belles actions, avec Badji et Dennis à la baguette. De son côté, Mignolet ne voit pratiquement jamais le cuir, si ce n'est pour des sorties au pied.

Les hommes de Clement sont récompensés de leurs efforts dès la 22ème minute, quand Dennis adresse un centre parfait pour Vanaken qui est bien seul pour ajuster Vukovic (22', 0-1). Dans la foulée, le gardien de Genk a beaucoup de travail et les Limbourgeois en ont plein les pieds.

Après la pause, tout va s'écrouler en deux temps pour Bruges. Dès le retour des vestiaires, Mata accroche Ito dans le rectangle. Le penaty de Dessers frappe cependant le poteau gauche de Mignolet. Mais les Gazelles ne retiennent pas la leçon puisque quelques minutes plus tard, Mignolet accroche légèrement Bongonda dans le rectangle. Le VAR accorde le penalty, et Bongonda le transforme (61', 1-1).

C'est à ce moment-là que le travail sur la confiance va à nouveau payer pour Bruges. Cette fois, le champion ne doute pas et reprend sa marche en avant. A l'aube du dernier quart d'heure, le Club se fait plus pressant et sur un corner de Schrijvers, Badji place une tête piquée qui donne l'avantage à son équipe et qui récompense le match plein du Sénégalais (83', 1-2).

Bruges est bien en place, Genk ne retrouve pas son deuxième souffle et Clement a enfin ce qu'il recherchait: un match référence, et sur la pelouse de Genk en plus. Même s'il reste des détails à gommer, le champion semble cette fois sur la bonne route.