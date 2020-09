Deux Sérésiens appelés en sélection U20 française

Début de saison festif pour les deux jeunes joueurs prêtés par le FC Metz.

La jeune classe du RFC Seraing fait impression depuis le début de saison en D1B. Le club pensionnaire du Pairay est leader après deux journées et a trouvé le chemin des filets à huit reprises en deux rencontres.

Et c'est en partie grâce au contingent de jeunes joueurs prêtés par le FC Metz. On pense évidemment à Georges Mikautadze, déjà buteur à cinq reprises. Mais d'autres jeunes Messins en profitent également. Déjà capés en U19, le gardien Guillaume Dietsch et le latéral droit Yann Godart ont tous les deux été repris pour le stage de l'équipe de France U20, qui aura lieu du 2 au 7 septembre, à Clairefontaine.