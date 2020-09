Dieumerci Ndongala ne tarit pas d'éloges à l'égard de Philippe Clement : "Il m'a ouvert les yeux"

L'ailier âgé de 29 ans a connu plusieurs coachs durant sa carrière mais un seul l'a véritablement beaucoup marqué, Philippe Clement. Si le technicien belge connait le succès partout où il passe, ce n'est pas par hasard.

Dieumerci Ndongala était revenu sur son choix de rejoindre l'Apoel Nicosie durant ce mercato estival (à lire ICI). L'international congolais a donc choisi de quitter définitivement Genk où il avait remporté le championnat de Belgique lors de la saison 2018-2019. Il a d'ailleurs confié que Philippe Clement avait le coach qui l'avait le plus marqué durant sa carrière. "Il m'a beaucoup appris et je possède une plus grosse clairvoyance depuis", souligne l'ailier. "Il m'a ouvert les yeux sur le collectif et concernant le jeu sans et avec ballon. Puis en plus d'être un magnifique tacticien, c'est quelqu'un d'humain qui est toujours à l'écoute. Un grand monsieur", précise le joueur âgé de 29 ans.

L'actuel coach du Club de Bruges avait réalisé de très bons débuts à Waasland-Beveren avant de rejoindre Genk où il est devenu champion en 2019 avant d'être sacré la saison suivante avec le Club. "Un grand entraîneur, c'est incroyable ce qu'il réalise. Il trouve toujours la bonne formule. Il devra confirmer avec le Club de Bruges cette saison", a conclu Dieumerci Ndongala.