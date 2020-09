Officiel : Un milieu de terrain de Barcelone retourne à Séville

Annoncé sur le départ du Barça depuis plusieurs semaines, Ivan Rakitic est de retour au FC Séville, six ans après avoir quitté le club andalou.

Auteur d'un exercice 2019/2020 décevant avec le FC Barcelone, Ivan Rakitic était poussé vers la sortie par le club catalan depuis plusieurs semaines. Finalement, comme attendu depuis un certain temps, le milieu de terrain croate s'est officiellement engagé avec le FC Séville, et ce jusqu'en juin 2022.

Le joueur de 32 ans est donc de retour en Andalousie, où il avait déjà évoluée de 2011 à 2014 avant de rejoindre le Barça. En six saisons passées en Catalogne, l'ancien joueur de Schalke a disputé 310 matchs toutes compétitions confondues sous les couleurs des Blaugrana et a garni son palmarès d'une Ligue des Champions (2015), de quatre Liga et de quatre Coupes d'Espagne.