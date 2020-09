L'AS Trençin pourrait à nouveau fournir le top belge : La Gantoise s'intéresse à un ailier

Trençin est l'un des fournisseurs officiels du championnat belge depuis quelques années, avec un succès souvent au rendez-vous. La Gantoise pourrait à nouveau se tourner vers le club slovaque.

Osman Bukari (21 ans) pourrait bien être le prochain joueur venu de l'AS Trençin en Jupiler Pro League. L'ailier ghanéen était l'une des sensations du championnat slovaque la saison passée avec 10 buts et 9 assists, et serait sur les tablettes de La Gantoise, rapporte le Nieuwsblad. Bukari n'est cependant pas un inconnu en Belgique, et pour cause : il a évolué brièvement parmi la réserve du RSC Anderlecht, prêté pour six mois par son club ghanéen, les Accra Lions.

Finalement pas conservé par le RSCA, Osman Bukari fait maintenant le bonheur de Trençin et pourrait revenir en Belgique, suivant l'exemple de nombreux joueurs tels que Moses Simon, Wesley Moraes, Samuel Kalu ou encore James Lawrence.