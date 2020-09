🎥 Shamar Nicholson, fournisseur de bijoux

Shamar Nicholson a trouvé le chemin des filets pour la première fois cette saison et il y a mis la manière.

Shamar Nicholson avait, jusqu'ici, laissé le rôle de finisseur à Kaveh Rezaei cette saison, il a finalement attendu la quatrième rencontre de la saison pour inscrire son premier but, et même un doublé, son tout premier avec le maillot de Charleroi.

Avec un bijou à la clé. Et ce n'est pas une première. Presqu'un an jour pour jour avant la réception de l'Antwerp, le Jamaïcain inscrivait son tout premier but en Pro League, contre Waasland-Beveren, d'une superbe frappe. L'anniversaire de ce premier but zébré aura été dignement fêté.