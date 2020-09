Les nouveaux venus, l'absence de KDB, la forme des Diables: Roberto Martinez fait le point avant le Danemark

Souriant et confiant, le sélectionneur fait le point sur ce rassemblement "un peu particulier", après près de dix mois d'inactivité pour les Diablels Rouges.

À deux jours de l'ouverture belge de la Nations League, au Danemark, Roberto Martinez s'est présenté en conférence de presse, ce jeudi et il a fait le tour d'un effectif à la forme assez disparate, comme il s'y attendait.

"Nous voulions vraiment que Kevin soit là"

Comme il l'avait prévu, le sélectionneur a donc dû adapter son programme à l'état de forme de chacun. "Six joueurs sont arrivés en ayant très peu de jours d'entraînement en clubs dans les jambes et pour la première nous devons préparer les joueurs de manière très individuelle. Mais je suis satisfait de ce que j'ai vu jusqu'ici et, aujourd'hui, j'ai une idée plus précise de vers quoi nous allons", explique-t-il.

Parce que le sélectionneur a, aussi, dû faire face à de nombreux les forfaits. Sans compter que Kevin De Bruyne n'a pas encore rejoint le groupe. "Nous voulions vraiment qu'il soit chez lui pour assister à la naissance de son troisième enfant et nous souhaitons, à Kevin et à Michèle, le meilleur pour les jours qui viennent."

Des jeunes Mauves aux dents longues

Mais les forfaits, les absences et la forme diversifiée des joueurs, n'empêchent pas les Diables de préparer, sereinement, le déplacement à Copenhague. Et parmi les joueurs à sa disposition, Roberto Martinez pointe la bonne intégration des deux néo-Diables: Landry Dimata et Jérémy Doku: "Nous avons toujours un plan pour les jeunes joueurs et c'est pour ça que nous les avons appelés, d'ailleurs, Jérémy Doku a déjà fait une grosse impression à l'entraînement."

Le jeune Anderlechtois a peut-être profité des conseils de son coéquipier Yari Verschaeren, qui commence à connaître la chanson, qui a toujours la confiance de son sélectionneur et qui semble, lui aussi, en excellente condition: "Malgré le peu de temps de jeu qu'il a en club, il se porte très bien", conclut Roberto Martinez, optimiste, donc, avant un "bon test contre le Danemark, à dix mois de l'Euro".