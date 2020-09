Le mercato d'Eupen n'est pas encore terminé : "L'enthousiasme et l'envie d'aller vers l'avant sont là"

Cette semaine, le club germanophone a annoncé l'arrivée de deux nouveaux joueurs : Smail Prevljak et Emmanuel Agbadou. Alors que le noyau semble quasiment complet, les Pandas n'ont pas fini de faire leurs emplettes.

Eupen a déjà enregistré 13 transferts entrants durant ce mercato estival avec les arrivées de Smail Prevljak et Emmanuel Agbadou cette semaine. Et les Pandas ne semblent pas prêts d'avoir terminer. "Nous venons de signer Prevljak, une pièce maîtresse qu'il nous manquait au front de l'attaque. Et Agbadou qui est un joueur très polyvalent car il peut évoluer en tant que défenseur central, back droit et milieu défensif. Mais nous n'avons pas encore fini durant ce marché des transferts. Nous devrions enrôler encore un voire deux joueurs", a fait savoir Jordi Condom. "Un milieu défensif devrait nous rejoindre et peut-être un attaquant. Concernant ce dernier, nous verrons où nous en sommes fin septembre et ce qu'il est possible de réaliser comme transfert intéressant en fin de mercato", a souligné le directeur sportif des Pandas.

La formation germanophone devrait également se montrer active dans le sens des départs d'ici les prochains jours et semaines. "Oui, le noyau est trop important et malheureusement des joueurs vont devoir trouver un solution et devraient bientôt s'en aller. Ce n'est pas bon pour le club ni pour eux s'ils restent tout le temps sur le banc ou passent leur en temps en tribune", a expliqué l'ancien coach d'Eupen.

Après quatre journées de championnat, Eupen compte trois points sur douze. "Nous sommes encore en reconstruction. Benoit Poulain, qui n'avait plus joué depuis décembre dernier, et Julien Ngoy, dont le dernier match remontait au mois de mars, montent en puissance et montrent déjà de très belles choses. Vazquez est en train de retrouver le rythme également. Je suis très content de ce que j'ai vu pour l'instant. Nous avons partagé l'enjeu à trois reprises, mais nous aurions pu gagner ces trois matchs pour le même prix. L'enthousiasme et l'envie d'aller vers l'avant sont là, ce qui est très positif et de très bon augure pour la suite. L'équipe sera bientôt prête à 100%", a conclu Jordi Condom.