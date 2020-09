Le Sporting Charleroi présentera bientôt les plans de son nouveau stade

Le Sporting Charleroi présentera à la fin du mois de septembre les grandes lignes du projet concernant son futur stade.

Via un communiqué officiel, le Sporting Charleroi a lancé un avis public annonçant la tenue d'une réunion d'information virtuelle sous la forme d'une présentation en ligne, durant deux jours, de son projet de nouveau stade. Les 22 et 23 septembre, une vidéo sera disponible et toute personne pourra formuler ses commentaires et poser ses questions auprès des architectes des bureaux Mariotti et Carré 7, chargés du projet.

"Toute personne peut, dans un délai de 15 jours suivant le dernier jour de la mise en ligne de la présentation vidéo, soit jusqu’au 7 octobre 2020, émettre ses observations, suggestions et demandes de mise en évidence de points particuliers concernant le projet ainsi que présenter les alternatives techniques pouvant raisonnablement être envisagées par le demandeur afin qu’il en soit tenu compte lors de la réalisation de l'étude d’incidences, en les adressant par écrit au collège communal de la ou d’une des communes concernées, en y indiquant ses nom et adresse", ajoute le RCSC dans son communiqué.

Le stade sera construit sur le site AMS Nord, à Marchienne-au-Pont. Les supporters des Zèbres pourront donc découvrir les 22 et 23 septembre prochains les détails de la future enceinte du Sporting.