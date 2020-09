🎥 Du genou: le premier but original de Siebe Blondelle en D1B

Siebe Blondelle n'aura eu besoin que de deux matchs en D1B pour ouvrir son compteur. Passé d'Eupen à Deinze cet été, le défenseur central a ouvert le score à Seraing, le week-end dernier... d'une originale volée du genou. Pas forcément académique, mais efficace.

Siebe Blondelle knows how to score with your knee 😎#1B #serdei pic.twitter.com/zUuRwcXe7i