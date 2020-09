🎥 Il y a 20 ans, Danemark - Belgique ... et un penalty inscrit par Schmeichel !

Le dernier match opposant la Belgique et le Danemark date d'il y a 20 ans, en préparation de l'Euro belgo-néerlandais. Pour l'occasion, le légendaire Peter Schmeichel avait ... transformé un penalty !

Le 3 juin 2000, le Danemark et la Belgique s'affrontaient en match de préparation de l'Euro belgo-néerlandais. Une rencontre qui s'achève sur le score de 2-2 ... et lors de laquelle le légendaire portier danois Peter Schmeichel avait brillé non seulement dans les cages, mais du point de penalty !