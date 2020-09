"Ils ne jouent pas tout le temps, mais ils sont prêts": ces deux Diables qui ont séduit Roberto Martinez

Roberto Martinez n'a pas vu que des bonnes choses à Copenhague, samedi soir, mais il a tout de même tenu à souligner la bonne prestation de certains de ses joueurs.

En l'absence de plusieurs cadres de l'équipe nationale, plusieurs Diables Rouges avaient un coup à jouer, samedi soir, ils ont su saisir l'opportunité. Et en particulier deux d'entre eux. "Je suis satisfait des prestations de Jason Denayer et Yannick Carrasco. Ils ne jouent pas tout le temps, mais ils sont prêts et ils l'ont montré", commence Roberto Martinez, pour Het Nieuwsblad.

Le défenseur de Lyon a d'ailleurs ouvert le score, mais il a surtout fait un match plein. "Il a été très bon. Il a marqué parce qu'il est malin dans le rectangle adverse, il est très mobile, mais il n'y a pas que lui, les trois défenseurs centraux ont été solides."