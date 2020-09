À quoi jouent Chelsea et Michy Batshuayi ?

Michy Batshuayi ne devrait pas évoluer à Chelsea en 2020-2021. L'arrivée de Timo Werner a encore bouché un peu plus un secteur offensif au sein duquel le Diable Rouge n'était déjà plus une priorité. Pourtant, on évoque désormais ... une prolongation de contrat.

C'est la nouvelle étonnante parue dans le Daily Mail ce lundi : Michy Batshuayi (26 ans), sur une voie de garage à Chelsea et ce déjà avant même l'arrivée de Timo Werner, pourrait ... prolonger son contrat, revalorisation salariale à la clef, pour une saison de plus. Sans pour autant faire de vieux os à Londres : Batshuayi serait dans la foulée envoyé en prêt en Premier League, plusieurs clubs se positionnant pour le Diable Rouge (WBA, Crystal Palace et Newcastle ont notamment été évoqués).

Une opération ... win-win ?

Mais dès lors, se demande-t-on, à quoi joue donc Chelsea avec son attaquant surnuméraire ? La réponse est simple : la valeur de Michy est au plus bas à l'heure actuelle alors qu'il ne lui reste qu'un an de contrat et qu'il sort de deux saisons très compliquées, ce qui place Chelsea en position de faiblesse au moment de négocier ... et le joueur, s'il est envoyé en prêt, sera gratuit en juin 2021.

Plutôt que de devoir se résoudre à brader leur buteur, les Blues privilégient donc une solution de prime abord peu intuitive : le prolonger, pour éviter qu'il parte gratuitement au terme de son prêt. Pour convaincre Batshuayi, une augmentation de salaire serait comprise dans la prolongation, augmentation inattendue au vu de sa situation. Quant aux clubs intéressés, ils ont désormais la perspective d'accueillir le buteur en prêt plutôt que de payer pour s'offrir ses services. Tout le monde en sortirait gagnant.

La pression serait sur Batshuayi

Si ce scénario se confirme (il ne s'agit pour l'instant que d'une rumeur issue de la presse anglaise), Michy Batshuayi aurait son sort entre les mains : le prêt comporterait sans doute une option d'achat, à charge pour le Diable Rouge de convaincre en retrouvant le chemin des filets en Premier League.

Les perspectives d'avenir de Batshuayi à Chelsea sont quasi-nulles, mais les Blues s'assureraient de cette façon un retour sur investissement raisonnable par rapport aux 40 millions versés en 2016 à l'Olympique de Marseille. Quant au spectre d'un retour en Belgique, il s'éloignerait pour de bon en cas de bonne saison de l'ancien du Standard ... qui aura la pression au moment d'enfin relancer sa carrière.