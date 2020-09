Philippe Clement pointe l'Union belge du doigt: "En 6 mois nous n'avons pas eu de cas de Coronavirus"

C'est la mauvaise nouvelle de la semaine pour Philippe Clement et le Club de Bruges: Brandon Mechele a été déclaré positif au Coronavirus et le coach des Gazelles pointe implicitement l'Union Belge du doigt.

Brandon Mechele va donc manquer la rencontre face à Waasland-Beveren cette semaine à la suite de son test positif au coronavirus lors du rassemblement des Diables Rouges. "C'est une situation que l'on peut craindre", a assuré Clement en conférence de presse ce jeudi. "Car si vous avez un cas, vous pouvez en avoir trois ou quatre. Nous avons la chance que ce ne soit pas le cas, nos tests sont tous négatifs. En 6 mois, nous n'avons pas eu le moindre cas dans le club".

Avec cette petite phrase, cela ne laisse pas le moindre doute: Clement est certain que le joueur a attrapé le Covid-19 avec les Diables. Le coach des Gazelles a aussi donné des nouvelles de son poulain: "J'ai parlé à Brandon. Il se sent bien et n'est pas malade, c'est donc positif. Il doit rester en quarantaine et à l'intérieur. C'est compliqué pour un sportif professionnel, et encore plus pour lui qui aime s'entraîner. Mais ce sont les règles, elles sont les mêmes pour tout le monde et nous devons les suivre".

Cela complique encore un peu plus la sélection de Clement pour ce week-end: "Mais ce sont des choses qui arrivent. J'aime préparer mon groupe pour plusieurs semaines, mais là d'un coup je dois changer ce que j'avais prévu. Il n'y a pas de bon moment pour cela. On peut d'un coup devoir se passer de 4 joueurs pour cause de maladie, comme lors de la finale de la Coupe de Belgique."