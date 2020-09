🎥 Le plus beau but de la carrière de Guillaume Gillet?

Il y a tout juste huit ans, le néo-Carolo inscrivait un bijou pour offrir un point important aux Diables Rouges, sur la route du Mondial 2014.

C'était le 11 septembre 2012 et pourtant, le souvenir doit encore être très frais dans la mémoire de Guillaume Gillet. Juste avant la pause d'un match compliqué, contre la Croatie d'Ivan Perisic, buteur dans la premier quart d'heure, le Liégeois inscrivait l'unique but de sa carrière internationale.

Et quel but! Un missile qui s'est logé dans la lucarne d'un Pletikosa impuissant. Un but qui, même si Guillaume Gillet n'aura pas les honneurs d'une place dans les 23 pour le Mondial brésilien, a compté dans la qualification des troupes de Marc Wilmots. Après ce partage, les Diables ont enchaîné sept victoires de consécutives pour valider leur ticket pour la Coupe du monde.