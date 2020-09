Clement est heureux de retrouver ses supporters: "Après 6 mois d'attente, certains crieront encore plus fort"

Depuis quelques semaines, Philippe Clement ne parle que d'une chose: les supporters lui manquent.

Après quatre rencontres de championnat, le Club de Bruges a un bilan de 6 points sur 12. Le gros problème des champions en titre, c'est le 0 sur 6 à domicile qui fait tâche. Deux défaites sur le même score, 0-1, contre le Sporting de Charleroi et le Beerschot.

"Nous sommes contents du retour de nos supporters", affirme Clement en conférence de presse. "C'est une grosse différence pour les joueurs. Je vois aussi passer des messages de supporters qui sont heureux de revenir au stade contre Waasland-Beveren".

Avec ou sans nos supporters, c'est une grosse différence

6000 supporters pourront assister au duel entre les Gazelles et Waasland-Beveren au Jan Breydel. "Est-ce que l'athmosphère sera étrange? Il y aura surtout plus d'ambiance que lors des autres rencontres. Cela fait 6 mois que les supporters attendent de retrouver le football au stade, je pense que du coup certains crieront encore plus fort".