Sébastien Dewaest, dans le viseur d'Anderlecht, raconte sa mise à l'écart

Sébastien Dewaest a été écarté du noyau A du Racing Genk. Un drôle de traitement pour l'ancien capitaine, qui peut se chercher un nouveau club ... et peut compter sur l'intérêt du RSC Anderlecht.

Hannes Wolff a pris sa décision : Sébastien Dewaest a été écarté du noyau A de Genk, après avoir fait part de ses envies de départ à la direction du club. L'ex-capitaine se défend via un communiqué via son site personnel : Tout d’abord, je suis un professionnel avec des obligations vis à vis de mon employeur, le KRC GENK, que je respecte et respecterai toujours. Depuis 2015, je porte ce maillot avec fierté et ai porté également avec beaucoup de fierté le brassard de capitaine. L’entraîneur a décidé de me retirer ce brassard, je ne suis pas d’accord avec lui mais je respecte la décision".

"(...) Par contre, à 29 ans, j’ai le droit de ne pas être d’accord avec le statut que le coach souhaite me donner ni avec le temps de jeu qu’il m’accorde. Toujours dans le respect. Ne pas être d’accord ne veut pas dire manquer de respect. Je souhaite insister sur ce point. La démocratie existe aussi dans le football. J’ai fait part de ma position au club, rien de plus, rien de moins".

Anderlecht suit son cas

Sébastien Dewaest n'était déjà plus en odeur de sainteté depuis l'arrivée de Hannes Wolff et un départ semblait dans l'air avant cette mise à l'écart. D'après Sudpresse, le RSC Anderlecht suivrait ainsi son dossier avec attention : les Mauves se cherchent un défenseur central et l'ancien de Charleroi serait sur la liste du club.

Anderlecht aurait même proposé un prêt à Genk plus tôt cet été, demande refusée. Reste à voir si la situation actuelle pourrait faire plier la direction limbourgeoise ...