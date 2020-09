Officiel : Waasland-Beveren passe sous pavillon américain

C'était dans l'air depuis quelques jours, et ce dimanche le club waeslandien a décidé d'officialiser la nouvelle.

Waasland-Beveren a été racheté par le fonds d'investissements américain Bolt Football Holdings. Le groupe américain est notamment dirigé par David S. Blitzer, copropriétaire de Crystal Palace mais également des 76ers de Philadelphie en NBA.

"Nous sommes heureux d'annoncer que les actionnaires de notre club ont conclu un accord pour transférer environ 97% des actions à Bolt Football Holdings, une société gérée par des investisseurs américains expérimentés, David Blitzer, Jahm Najafi et Jeff Moorad", peut-on lire dimanche après-midi sur le site web du club de Waasland-Beveren. "Les principaux propriétaires de Bolt Football Holdings ont des participations dans, entre autres, Crystal Palace, les 76ers de Philadelphie et les Suns de Phoenix en NBA et les Devils du New Jersey en NHL".

Il semblerait que quelques personnes du Pays de Waes continueront à siéger au conseil d'administration. "Les actions restantes seront remplies par les membres du conseil d'administration actuel et complétées par certains actionnaires existants, qui seront l'incarnation de l'ancrage local. Souvent, cela se perd après une prise de contrôle étrangère, de sorte que des accords ont été conclus pour conserver le caractère waeslandien. Il a été convenu que ces actionnaires auront un droit de veto sur le nom, les couleurs et l'emplacement du club. Les nouveaux partenaires souhaitent continuer à travailler avec l'équipe de direction actuelle - Dirk Huyck, Olivier Swolfs, Jozef Van Remoortel, Walter Clippeleyr - après la reprise. Tom Rombouts restera l'avocat du club W-B."

Une future collaboration avec Crystal Palace ?

"Après des mois d'entretiens préliminaires, il est temps d'atterrir. Nous voulons que l'acquéreur puisse utiliser le mercato pour compléter notre équipe si nécessaire. Nous avons passé en revue toutes les pistes. Il était important de trouver des réserves financières solides dans l'ère post-corona, de bénéficier d'un vaste réseau international dans le domaine du football, basé sur une expérience et un savoir-faire acquis", a lâché le directeur financier Olivier Swolfs s'explique sur le site du club.