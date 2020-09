Bras de fer entre le FC Barcelone et Luis Suarez

Lié à Barcelone jusqu'en juin 2021, Luis Suarez souhaiterait recevoir la somme relative à sa dernière année de contrat avant de quitter librement la Catalogne.

Après six saisons fructueuses passées au FC Barcelone, Luis Suarez n'entre plus dans les plans du club en vue de la saison prochaine. Ce dernier a récemment été écarté par Ronald Koeman pour le premier match de préparation. Invité à se trouver une porte de sortie avant la fin du mercato, l'international uruguayen pourrait cependant donner du fil à retordre aux Blaugrana.

En effet, d'après les informations du quotidien catalan SPORT, si le Barça inciterait l'ancien joueur de Liverpool a accepté l'offre de la Juventus Turin, ce dernier souhaiterait malgré tout obtenir le paiement de sa dernière année de contrat en Catalogne avant d'être libéré par le vainqueur de la Ligue des Champions 2015.

En cas de refus du côté de la direction barcelonaise, l'attaquant de 33 ans pourrait choisir de décliner la proposition qui lui a été soumise par la Vieille Dame. Si c'était le cas, El Pistolero pourrait donc rester une saison de plus, sans jouer, pour continuer à percevoir son salaire confortable, estimé à près de 24 millions d'euros par an, et partir libre à la fin de son contrat l'été prochain.