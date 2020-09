La tête sur les épaules pour le leader carolo: "Ca a toujours été notre force"

Le Sporting de Charleroi caracole en tête, enchaîne les victoires, en jouant bien, mais aussi quand les rencontres sont plus difficiles, mais les Zèbres continuent de garder le cap. Et les pieds sur terre.

Capable de se replier dans ses derniers retranchements quand les rencontres sont particulièrement compliquées, comme c'était le cas dimanche, le Sporting de Charleroi impressionne par sa gestion mature des rencontres depuis le début de saison.

Ne pas se prendre pour qui on n'est pas, ça a toujours été notre force!

La preuve d'une équipe qui grandit? "C'est ce à quoi on aspire", répond Maxime Busi. "Être de plus en plus forts, ensemble, après chaque match et après chaque entraînement." Et la méthode porte ses fruits, les chiffres et le classement sont là pour le confirmer.

Mais le succès ne monte pas à la tête des Carolos. "Je pense que le coach sera là pour nous tirer les oreilles si on commence à s'enflammer", sourit le Diablotin. "On doit être conscient que notre force ça a toujours été de ne pas se prendre pour qui on n'est pas, de continuer à être travailleurs et de bosser en équipe pour aller chercher les victoires."

🗣 "Nous voulons grandir en tant qu'équipe, à chaque match, à chaque entrainement" Maxime "La Buse" Busi sait que le chemin est encore (très) long #ZWACHA pic.twitter.com/cap1OSoVhc — RCSC Officiel (@SportCharleroi) September 13, 2020