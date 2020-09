Les derniers transferts et Les rumeurs de transferts 16/09: Bojinov - Tisserand - Wilfride Kanga - Sánchez Miño - Córdoba Copete - Adam - Spajic - Muriqi

Toutes les rumeurs de transferts regroupées en un seul site. Quelle équipe est intéressée par quel joueur? Découvrez le ici en premier!

Sortant d'un prêt réussi de six mois à la SPAL, Bryan Dabo s'est engagé avec Benevento, promu en Serie A. Le milieu de terrain âgé de 28 ans quitte donc définitivement la Fiorentina, qu'il avait rejoint au mercato d'hiver 2018.

Libre de tout contrat après avoir lancé sa carrière à l'AS Monaco (24 matches de Ligue 1, 2 buts), Moussa Sylla s'est engagé avec Utrecht. Il a signé jusqu'en 2023 avec une année supplémentaire en option. Il portera le numéro 29 chez le sixième du dernier exercice d'Eredivisie.

L'attaquant international kosovar Vedat Muriqi rejoint la Lazio en provenance de Fenerbahçe. Le montant du transfert est estimé à 20 millions d'euros.

Uros Spajic avait quitté le Sporting d'Anderlecht en 2018 contre 6 millions d'euros pour rejoindre Krasnodar. Sous contrat jusqu'en 2023 avec le club russe, le défenseur central file en prêt à Feyenoord.

Libre depuis cet été et une expérience à Reading, Charlie Adam (34 ans) de retrouver un nouveau point de chute. Le milieu de terrain écossais, passé au Glasgow Rangers, à Stoke City et à Liverpool au cours de sa carrière, vient de s'engager avec Dundee FC, son tout premier club.

We are delighted to announce the signing of Charlie Adam on a two year deal #thedee



