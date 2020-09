Officiel : Un ancien joueur de la Juventus et Manchester City signe au Levski Sofia

L'ancien espoir du football bulgare et européen âgé de 34 ans n'a pas raccroché les crampons.

Valeri Bojinov, passé par la Fiorentina, la Juventus ou encore Manchester City vient de revenir au Levski Sofia où il a signé pour une saison. L'international bulgare (43 capes et 6 buts) a joué dans 16 clubs différents durant sa carrière et c'est la troisième fois qu'il signe au Levksi Sofia après 2014 et 2019.