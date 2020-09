Alexis Saelemaekers évoque ses ex-équipiers Sambi Lokonga et Verschaeren

Alexis Saelemaekers a quitté Anderlecht plus tôt que prévu, rejoignant l'AC Milan l'hiver passé. Il observe désormais de loin ses ex-équipiers Albert Sambi Lokonga et Yari Verschaeren, qui ont goûté au banc ...

Albert Sambi Lokonga, en particulier, a vécu difficilement le départ de Saelemaekers pour l'Italie : "Ca a été comme une rupture amicale, ça peut paraître bête mais c'est dur à vivre (...) Aujourd'hui, Albert me dit qu'il est seul dans le vestiaire, qu'il ne parle plus à personne", révèle Alexis Saelemaekers dans un entretien accordé à Sport-Foot Magazine. Ce départ a-t-il joué dans les difficultés sportives rencontrées par Lokonga ?

"Ca ne l'aide pas, mais il sait qu'il recevra à nouveau sa chance et il devra la saisir (nda : Sambi Lokonga a retrouvé le 11 et été élu homme du match ce dimanche). Quand un club tourne moins bien, ça se ressent dans les prestations individuelles de chacun", pointe Saelemaekers. "Sambi et Yari connaissent ça actuellement. Ce que fait le coach en les mettant sur le banc, c'est pour les faire réagir".