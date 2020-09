Jess Thorup pourrait bien rester en D1A !

Jess Thorup a été licencié par La Gantoise le 20 août dernier. Un mois plus tard, il est cité à la succession de Hannes Wolf du côté de Genk.

Jess Thorup aura-t-il sa revanche sur le football belge ? Le Danois, licencié après deux journées de championnat à peine par la direction gantoise, est en tout cas cité comme l'un des candidats à la succession ... de Hannes Wolf, viré par le Racing Genk après la défaite (5-2) au Beerschot. C'est ce que rapporte Het Laatste Nieuws.

La direction limbourgeoise a été claire : elle veut un homme d'expérience, qui connaît le championnat belge et aime travailler avec les jeunes. Thorup correspond à ces critères et est, naturellement, libre depuis le 20 août dernier. Son style de jeu plus offensif est également un argument en sa faveur.