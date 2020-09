Quatre changements dans le onze de base de Bruges pour défierZulte Waregem

Après la victoire à Genk et contre Waasland-Beveren, Bruges veut enchaîner en l'emportant sur la pelouse de Zulte Waregem.

Philippe Clement va donc aligner une sixième équipe différente en six journées de championnat. Okereke (positif au Coronavirus) est remplacé dans l'équipe par De Ketelaer. Emmanuel Dennis, absent pour possible cause de départ, est lui remplacé par Diatta.

Pour la première fois de la saison, Philippe Clement ne va pas aligner Badji, puisque c'est Michael Krmencik qui est aligné en pointe. Enfin, Sobol peut à son tour souffler puisque Ricca est aligné sur le flanc gauche de la défense.