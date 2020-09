"Nous avons été bons jusqu'à la 70ème minute"

Après avoir mené au score et empêché l'Antwerp d'être dangereux pendant une bonne partie du match, Eupen a laissé filer des points

Eupen est peut-être passé à côté de la montre en or. Sur la pelouse de l'Antwerp, les Pandas ont mené de deux buts avanrt de se faire rejoindre dans les 20 dernières minutes. "Nous étions bien organisés dans cette rencontre", nous confie Benat San José. "Nous avons bien joué, surtout entre les lignes, et nous étions dangereux sur les ailes. On savait que ce serait difficile dans ce stade, avec les supporters".

Puis tout s'est un peu écroulé car les Pandas ont subi les assauts des joueurs d' Ivan Leko: "Lors des vingt dernières minutes, nous avons concédé beaucoup de corners, nous avons aussi fait beaucoup de fautes. L'Antwerp a été costaud sur les longs ballons mais malgré tout nous aurions pu aussi mettre un troisième but. Nous sommes déçus de ne pas avoir remporté le match, mais un point ce n'est tout de même pas si mauvais".