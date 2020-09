La Gantoise prête à faire tomber le Dynamo? Wim De Decker y croit

À la veille d'un des matchs de la saison, le coach gantois est serein et confiant.

Après avoir écarté le Rapid de Vienne, La Gantoise se frotte au Dynamo Kiev avec un enjeu majeur: les poules de la Ligue des Champions seront promises au vainqueur de ce double affrontement.

Et Wim De Decker, qui a remplacé Laszlo Bölöni au pied levé il y a tout juste une semaine, connaît l'ampleur de la tâche qui attend ses troupes. "J'ai beaucoup de respect pour le Dynamo Kiev, c'est une équipe équilibrée qui se base sur un bloc défensif solide et qui a trouvé la bonne combinaison entre l'expérience et la jeunesse", estime-t-il.

Mais le coach des Buffalos ne part battu d'avance. "Nous avons nos chances", insiste Wim De Decker qui s'appuiera sur les progrès réalisés ces derniers jours. "Au cours des deux derniers matchs, nous nous sommes créé beaucoup d'occasions, maintenant, il faut apprendre à les mettre au fond." Une condition sine qua non pour espérer effacer le Dynamo Kiev et atteindre les poules de la C1.