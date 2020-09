Tessa Wullaert émue et en colère après la défaite en Suisse

Les Red Flames ont peiné lors de leur déplacement important en Suisse : rapidement menées, elles ne sont jamais parvenues à rattraper leur retard, malgré un but de Tessa Wullaert ... qui était très déçue à l'issue de la rencontre.

C'est presque les larmes aux yeux et la voix tremblante que Tessa Wullaert s'est présentée à la presse après la défaite des Red Flames en Suisse (2-1). Le double Soulier d'Or pestait : "La Suisse n'était certainement pas meilleure que nous sur le terrain aujourd'hui, mais nous n'avons qu'à nous en prendre à nous-mêmes, surtout pour cette première mi-temps", regrette Wullaert dans des propos relayés par Het Laatste Nieuws.

"Mais c'est toujours comme ça, nous avons peur face à une équipe meilleure que nous. Nous jouons de manière attentiste et on se retrouve à la traîne", continue Wullaert, qui retient cependant un peu de positif : "En second période, nous avons bien montré que nous étions capables de rivaliser. Pour se qualifier, il faudra jouer sans peur, jouer notre jeu, aller de l'avant et perdre moins de ballons", conclut la joueuse d'Anderlecht.