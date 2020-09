Le Standard est fixé concernant son prochain adversaire en cas de qualification !

Il aura fallu les tirs au but pour départager Fehervar et le Stade de Reims en Europa League !

Comme toute soirée d'Europa League, ce jeudi soir compte son lot de matchs dont peu parlent au public belge. Mais alors que ce mercredi, le Lech Poznan avait été l'emporter à Limassol pour se dresser sur la route de Charleroi au prochain tour en cas de qualification zébrée, l'adversaire potentiel du Standard de Liège se décidait ce soir entre Fehervar (anciennement Videoton) et le Stade de Reims.

La rencontre démarrait à 18h, mais il aura fallu attendre plus de 20h30 avant qu'un vainqueur se dessine : les deux équipes iront jusqu'aux tirs au but au terme d'un match nul et vierge, auquel auront participé Wout Faes et Thomas Foket. Ce dernier ne terminera d'ailleurs pas la rencontre : averti pour une faute en seconde période, il prendra un second carton jaune pour avoir houspillé l'arbitre.

Gros échec pour Reims

La séance de tirs au but commencera mal pour les Champennois : Dia rate son envoi, tout comme Abdelhamid, tandis que le MOL Fehervar réussira tous ses envois. Reims ne rattrapera pas son retard et s'incline avant même les barrages finaux : pas de duel franco-belge pour les poules de l'Europa League !