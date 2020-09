Le Standard s'est fait peur jusqu'au bout face à Vojvodina

Ce jeudi soir, le Standard de Liège affrontait Vojvodina lors du troisième tour préliminaire de l'Europa League.

Philippe Montanier a prévenu en conférence presse d'avant match que le Standard devrait élever son niveau de jeu contre la formation serbe considérée comme un gros morceau et d'un tout autre calibre que la modeste équipe de Bala Town écartée au tour précédent. Le coach des Rouches avait décidé de partir à nouveau sur un 3-4-3 comme le week-end dernier contre Courtrai.

Les Serbes avaient confié qu'ils n'étaient pas venus à Liège pour participer et subir, et ils l'ont prouvé en début de rencontre tant les Rouches ont éprouvé de grosses difficultés à mettre en place leur jeu. Malgré une première occasion avec une lourde frappe du gauche signée Carcela déviée par Vuklis (5e), le Standard a eu du mal à s'approcher du rectangle adverse. De son côté, Vojvodina se montrera rapidement dangereux dans cette rencontre via un tir de Mrkajic (7e) et un ballon rebondissant sur le torse de Sanicanin (14e).

Quelques minutes plus tard, les locaux auront une belle occasion via Fai. Bien lancé en profondeur par Amallah, le Camerounais décochera un tir qui passera juste à côté du but adverse (19e). Bafouillant dans les seize derniers mètres, les troupes de Philippe Montanier tenteront plusieurs tirs à distance, en vain. C'est sur un score nul et vierge que les 22 acteurs rejoindront leur vestiaire à la mi-temps.

En seconde période, les Rouches monteront sur la pelouse avec de meilleures intentions et cela portera rapidement ses fruits puisque le matricule 16 obtiendra un penalty transformé par Avenatti (47e), 1-0.

À l'heure de jeu, Amallah décochera une très belle frappe mais celle-ci sera repoussée en corner par le portier adverse (60e). Après l'heure de jeu, les Serbes multiplieront les fautes, récolteront plusieurs cartons jaune, mais parviendront à égaliser via une tête de Bojic (75e), 1-1.

Les visiteurs auront même l'occasion de doubler la mise, mais Bodart effectuera un très bel arrêt sur une tête de Bojic (85e). Aucune des deux équipes ne parviendra à se départager au terme du temps réglementaire (1-1). Le matricule 16 reprendra les commandes de la partie en début de première prolongation grâce à une belle frappe de Selim Amallah (91e), 2-1. Les Liégeois tenteront d'aggraver la marque afin de tuer la rencontre, mais Vlukis les en empêchera.

Un grand Bodart sera à nouveau décisif en toute fin de match sur corner (118e), sans quoi c'était la séance des penaltys qui attendait les Liégeois. Malgré cette mauvaise prestation, le Standard s'impose (2-1) et rejoint les barrages de l'Europa League. Jeudi prochain, les Rouches affronteront le club hongrois de Fehervar.