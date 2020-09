Un ancien joueur du Beerschot propose ses services sur ... LinkedIn

Son contrat n'avait pas été renouvelé avec le club anversois.

Certains joueurs ne manquent pas d'imagination pour se faire remarquer. C'est le cas du Français Baptiste Aloé. Le défenseur français, formé à Marseille, est sans contrat depuis son départ du Beerschot.

Pour essayer de trouver un nouvel employeur, le joueur a décidé de placer son CV sur ... LinkedIn. Une manière de faire que l'on voit peu dans le monde du football. "On dit que LinkedIn peut faire des miracles. Je vous invite à liker, partager et identifier des recruteurs et des clubs qui pourraient être intéressés par mon profil".

Lors de son passage du côté du Beerschot, Aloé n'avait joué que trois rencontres de D1B en plus du "Final Game" pour l'accession en D1A.