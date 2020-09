Michel-Ange Balikwisha aux anges : "J'en ai des frissons, je n'arrive pas à y croire"

Le jeune joueur âgé de 19 ans a fête sa première titularisation en championnat de la meilleure des manières ce dimanche contre Zulte Waregem en marquant le premier but des Rouches.

Titulaire lors du match contre Bala Town au deuxième tour d'Europa League, Michel-Ange Balikwisha a été aligné d'entrée de jeu contre Zulte Waregem ce dimanche. Et l'ailier a répondu présent en marquant le premier goal des Rouches. "C'est fort, c'est la première fois ici et je marque devant les supporters. J'en ai des frissons, je n'arrive pas à y croire. Quand je suis arrivé en équipe première, Raskin m'a pris sous son aile et je le remercie", a lâché l'ailier au micro d'Eleven Sports avant d'évoquer les fans du matricule 16 qui étaient 6.578 à Sclessin ce dimanche.

"Les supporters qui me suivent et me motivent, cela m'a donné beaucoup de force. J'ai pensé à mes parents et à mes frères. Ce maillot, je vais le garder pour le donner à mes grands parents", a conclu un Michel-Ange Balikwisha heureux.