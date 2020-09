Simon Deli a débloqué la situation: "L'important, c'est le timing"

Après une première période tonitruante, Bruges a baissé de rythme mais a pu compter sur une tête rageuse de Simon Deli. Le défenseur n'oubliait pas de remercier quelqu'un en particulier.

Ce dimanche, le Club de Bruges a pris la deuxième place du classement, profitant au passage des points perdus par le Standard et Anderlecht un peu plus tôt dans la journée. Simon Deli, le héros du jour, ne boudait pas son plaisir.

"Ce sont trois points importants", a déclaré le défenseur après la rencontre. "On s'attendait à un match différent par rapport à la semaine dernière (Zulte Waregem, ndlr). On savait que ce serait plus serré car un derby reste un derby et puis le Cercle est une équipe joueuse. Mais au final, nous avons gagné et c'est le plus important".

Le but décisif, qu'il a marqué un peu après l'heure de jeu, est venu d'un coup de pied arrêté, l'une des forces du Club de Bruges. "Le Cercle jouait la défense en zone, et dans ce cas là il faut que le timing soit parfait. Il faut aussi que le ballon soit bien donné. Vormer a parfaitement tiré le corner et je l'en remercie".

A une semaine de recevoir Anderlecht, ce coup de tête permet donc à Bruges d'occuper la deuxième place du classement derrière Charleroi et à Deli de marquer son quatrième but sous le maillot de Bruges.