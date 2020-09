Mustapha Bundu a encore du travail mais est sur la bonne voie

Première titularisation pour Mustapha Bundu et pas encore une prestation vraiment aboutie, mais le Sierraléonais prend ses marques.

Le Mustapha Bundu qui mettait le feu au championnat du Danemark est encore loin, mais l'ailier a probablement profité de l'absence de Yari Verschaeren pour s'inviter dans le 11 pour la première fois et engranger du temps de jeu. Vincent Kompany était satisfait de son joueur : "Il a montré ce pour quoi on l'a recruté, surtout en première période. Par après, il s'est un peu éteint au fil du rythme du match, qui a baissé", pointe l'entraîneur du RSCA. "Mais on a vu tout ce qu'il pouvait nous apporter à l'avenir".

Difficile d'être aussi enthousiaste que Kompany pour l'instant : encore un peu emprunté, Bundu n'a pas encore pris ses marques et ose moins que ses équipiers, souffrant de la comparaison avec Jérémy Doku de l'autre côté.

Le joueur lui-même le sait : "Je suis très exigeant avec moi-même et ambitieux, donc je veux des buts, des assists. Il me manque encore quelque chose pour être à niveau", reconnaissait Bundu, en conférence de presse pour la première fois. "Lors de mes premières montées au jeu, j'étais très enthousiaste à l'idée de jouer, je voulais bien faire et ça me paralysait un peu. Je suis heureux de cette titularisation et je sens que les choses commencent à se mettre en place", espère-t-il.

"Je suis un peu triste de ne pas avoir gagné pour ma première présence dans le onze. On va voir ce qui peut être amélioré pour les prochaines fois". Bundu a en tout cas semblé en progression et devrait à terme apporter une profondeur bien nécessaire au RSCA ... mais devra prouver qu'il mérite sa place de titulaire à long terme.