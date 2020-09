🎥 Merveille Bokadi content après le but de son "petit-frère"Jackson Muleka : "J'espère qu'il va réaliser de très belles choses au Standard"

Le jeune buteur, qui est arrivé cet été en provenance du TP Mazembe, semble s'intégrer assez rapidement au Standard de Liège. Il a même inscrit son premier but et arraché le partage contre Zulte Waregem dimanche dernier (2-2).

Merveille Bokadi est directement allé auprès de Jackson Muleka après son but. "Cela me fait plaisir pour lui et l'équipe. Nous étions menés et il est parvenu à égaliser. Il nous a donné l'envie d'aller planter ce troisième goal", explique l'international congolais. "C'est compliqué de s'adapter directement quand tu arrives d'Afrique. Le président du TP Mazembe m'a d'ailleurs contacté avant que Jackson ne signe ici. Il préférait qu'il rejoigne un club où quelqu'un pourrait l'épauler et l'aider. Je suis un peu son grand frère. Je le conseille du mieux que je peux afin qu'il puisse nous aider le plus vite possible, nous en avons besoin", souligne le milieu défensif des Rouches.

Les deux joueurs n'avaient pas évolué ensemble au TP Mazembe. "Il venait de rejoindre l'équipe première quand je suis arrivé au Standard. Il a empilé les buts depuis. Malgré son statut de star au sein de la République Démocratique du Congo, il est calme et posé. J'espère qu'il va réaliser de très belles choses au Standard de Liège", a conclu Merveille Bokadi.

Noé Dussenne a également donné son avis concernant son nouveau coéquipier. "Un profil que nous n'avions pas. Obbi (Oulare) et Felipe (Avenatti) sont plutôt grands. Jackson est vite sur ses appuis, technique et part dans le dos de la défense. J'ai de très bonnes impressions après ses premières semaines. Mais il faut encore lui laisser un peu temps de s'adapter et ne pas lui mettre de pression. Son but va le mettre en confiance et cela sera bénéfique pour toute l'équipe", a conclu le défenseur central.