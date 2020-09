Les Spurs et Alderweireld effacent Chelsea aux tirs au but!

Retour dans le onze de base dignement fêté pour Toby Alderweireld qui, avec les Spurs, efface le rival Chelsea et file en quart de finale de la Coupe de la Ligue (1-1, tab: 5-4).

Avec son nouveau gardien, Edouard Mendy dans les buts, Chelsea avait rapidement pris les commandes de ce huitième de finale de la Coupe de la Ligue. Grâce au tout premier but de Timo Werner en match officiel avec les Blues.

La séance de tirs au but parfaite et la qualif' pour les Spurs

Mais Tottenham, où Toby Alderweireld était sur la pelouse après trois rencontres sur le banc, a de la ressource. Et les Spurs ont attendu le dernier moment pour réagir et revenir. C'est Erik Lamela, bien servi par Sergio Reguilon, arrivé du Real Madrid la semaine dernière, qui a égalisé à six minutes du terme.

Suffisant pour emmener les deux équipes dans une séance de tirs au but où les frappeurs ont longtemps été à la fête: Dier, Lamella, Hoejbjerg, Lucas Mourah et Harry Kane ont transformé les cinq tirs des Spurs, Abraham, Azpilicueta, Jorginho et Emerson en ont fait autant, mais Mason Mount a échoué sur la dixième tentative, offrant à Tottenham son ticket pour les quarts de finale.