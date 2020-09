Vers un contrat à Malines pour Steven Defour?

C'est ce mardi que Steven Defour retrouve les terrains d'entraînements du FC Malines. Avant d'espérer y signer officiellement son retour?

Le Kavé s'est montré très clair, en confirmant l'arrivée de Steven Defour sur ses terrains d'entraînement: "Il n'est, pour le moment, absolument pas question de négociations dans ce sens", précisait le communiqué du club.

Mais il n'est pas impossible que l'ancien Diable Rouge reporte le maillot malinois dans les prochaines semaines. Il y avait d'ailleurs déjà eu des contacts entre le joueur et la direction, et les deux parties seraient prêtes à se lancer dans une aventure commune.

Le problème, c'est le budget assez limité du Kavé selon Het Laatste Nieuws. Mais la direction malinoise n'écarte aucune option. "On est content que Steven vienne s'entraîner avec nous et on verra ce qui se passera ensuite..."