Une sélection qui "valorise" le travail de tout un groupe à Charleroi: "Fiers et heureux pour lui"

Plus de dix ans après Geoffrey Mujangi Bia, il y aura à nouveau un Zèbre avec les Diables Rouges la semaine prochaine. Joris Kayembe fait partie de la sélection de 33 joueurs retenus par Roberto Martinez et annoncée ce mercredi.

En pleine préparation pour un match européen capital, Joris Kayembe a appris, à l’issue de l’entraînement du jour, qu’il faisait partie des joueurs retenus par Roberto Martinez pour les trois prochains matchs des Diables Rouges.

Et ses coéquipiers ont fêté l’événement dans le vestiaire. "On est tous très heureux pour lui et on l’a félicité", confirme Nicolas Penneteau. "Il y a peu de joueurs de Charleroi qui ont eu cet honneur d’être appelé chez les Diables Rouges."

Joris peut être fier du chemin accompli.

C’est d’ailleurs aussi la preuve que le Sporting de Charleroi grandit. "On est fier pour lui et ça montre qu’il y a beaucoup de talent dans cette équipe." Mais c’est aussi, pour Nicolas Penneteau, une sélection qui pourrait amener encore un peu plus d’émulation dans le groupe carolo. "Ça peut encore faire grandir les ambitions pour beaucoup de nos joueurs."

Karim Belhocine acquiesce lui aussi. "Ça valorise Joris, mais aussi ses coéquipiers. On travaille tous très dur pour que ce genre de choses arrivent. On est très contents pour lui et on le prend aussi un peu pour nous. Il peut être fier du chemin accompli et, comme Nicolas le dit, je pense que ça peut aiguiser l’ambition de beaucoup d’autres joueurs."