La première de Thomas Van Den Keybus au Jan Breydel: "Mémorable"

Thomas Van Den Keybus a découvert la Pro league dimanche dernier et ça lui donne envie d'en voir plus.

Après avoir déjà montré son talent en D1B, c'est à l'étage suppérieur et avec l'équipe A du Club de Bruges que Thomas Van Den Keybus a eu l'occasion de faire ses premiers pas, dimanche dernier. Une soirée qui restera gravée dans sa mémoire. "C'était un très beau moment, historique et mémorable, que je n'oublierai sans doute jamais", sourit-il dans une vidéo publiée par le Club de Bruges ce mercredi.

Avant de remplacer Ruud Vormer, le jeune Brugeois a, en plus, reçu des soutiens de poids. "Ce que je n’oublierai pas non plus, c’est que juste avant que je monte, Charles De Ketelaere et Brandon Mechele sont venus me trouver pour me dire quelques mots. C’est chouette de pouvoir bénéficier de ce soutien et ça m’a certainement aidé."

Mais comme il l’explique, le jeune Brugeois a aussi reçu de nombreux messages après cette première apparition au Jan Breydel. "C’est très agréable de sentir que tout le monde est derrière moi. Et maintenant le but, c’est de continuer dans cette voie."