Philippe Montanier et le Standard sont prêts à en découdre avec Fehervar : "Réaliser l'un de nos objectifs"

Ce jeudi soir, le Standard de Liège croisera le fer avec les Hongrois de Fehervar lors des barrages de l'Europe League. Les Rouches sont dans l'obligation de l'emporter afin de rejoindre les poules de la C3.

Après Bala Town et Vojvodina, c'est au tour de Fehervar de croiser la route du Standard de Liège. Le club hongrois est le dernier obstacle des Rouches avant de rejoindre les poules de l'Europa League.

"Une équipe qui est un cran au-dessus de Vojvodina. C'est l'ancien Videoton, un club qui a déjà réalisé quelques bons coups et qui possède une solide expérience européenne. L'équipe la plus solide que nous allons rencontrer. Je préférais tomber contre eux avant leur victoire contre Reims, et j'ai changé d'avis après avoir étudié leur match. Une équipe intelligente, dynamique et technique qui s'est qualifiée logiquement pour ces barrages", a expliqué Philippe Montanier qui a approfondi ses recherches. "Oui j'ai passé un coup de fil à David Guion (coach du Stade de Reims, ndlr). Autant profiter des conseils des copains. On regarde les vidéos mais c'est toujours bien d'avoir le ressenti d'un entraîneur et nous avons pas mal échangé", a souligné le technicien français avant d'évoquer l'importance du rendez-vous.

"Un match évidemment important et décisif. L'objectif du club et des joueurs est de rejoindre les poules donc il faudra rendre une meilleure copie que contre Bala Town et Vojvodina. L'équipe est prête à en découdre. L'un des matchs les plus importants de ma carrière ? On joue la C3, c'est vrai. Mais quand j'étais en Espagne à la tête de la Real Sociedad, je jouais contre le Barça de Guardiola, l'Atlético Madrid de Simeone, Malaga de Pellegrini qui ont fait un quart de finale de C1 et j'en passe : j'avais l'impression de jouer en Europa League et en Ligue des champions. Je veux en tout cas rejoindre ces poules, ce serait la troisième campagne européenne de suite pour le club. Des matchs intéressants contre Francfort, Séville, Arsenal... Nous voulons connaître ces grands moments-là, mais nous n'y sommes pas encore", a déclaré l'ancien coach de Lens.

Fehervar viendra-t-il défendre ou attaquer à Sclessin jeudi soir ? "Contre Reims à domicile, ils ont joué en 5-4-1. Nous nous attendons à cela même si ce n'est pas leur système de jeu de prédilection. Nous allons faire face à un bloc bien compact et agressif qui sait se projeter vers l'avant", a ajouté le coach du matricule 16.

Les Liégeois devront encore se passer des services de Samuel Bastien et Maxime Lestienne qui viennent de réintégrer le groupe, mais qui sont pas encore remis complètement. Obby Oulare est quant à lui incertain à cause d'une douleur au pied.