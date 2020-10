L'attaquant "redoutable" dont Charleroi devra se méfier

Une semaine après le Partizan de Belgrade, ce sont donc les Polonais du Lech Poznan qui se dressent sur la route du Sporting de Charleroi. Un adversaire solide, efficace et en confiance.

Le Lech Poznan n'avait débuté sa saison que le 21 août, mais a déjà trois rencontres européennes dans lels jambes. Dont un match du premier tour de qualifications contre les Lettons de Valmiera. Un club dans lequel on retrouve aujourd'hui, un ancien Zèbre, en la personne de Julien Celestine.

Mikael Ishak, l'homme à suivre

Le Français a donc eu l’occasion de découvrir les forces du club polonais et il pense qu'il y aura match contre ses anciennes couleurs. "Ce sera une rencontre très serrée, je pense", analyse-t-il. "Le Sporting aura sa chance, mais devra exploiter à 100% ses occasions et être efficace face au but. Car Poznan est une équipe qui aime monopoliser le ballon, qui est solide dans l'entrejeu et qui laisse très peu d’opportunités à l’adversaire."

Avec un homme en pleine confiance devant: Poznan possède en Mikael Ishak un attaquant "redoutable". Passé par Parme et Cologne notamment, le Suédois est arrivé en Pologne cet été. Et il y a rapidement démontré ses qualités de buteur. "Il est très costaud et particulièrement opportuniste", souligne Julien Celestine, qui a pu juger de près de l’efficacité de cet attaquant suédois, buteur à sept reprises en huit matchs depuis le coup d’envoi de la saison.

Il faudra être à 200% pour espérer passer l'obstacle.

Il conviendra donc de se méfier des qualités offensives de cette équipe polonaise, qui a inscrit 11 buts en trois rencontres de Coupe d’Europe cette saison. Les Zèbres en sont conscients. "C’est une équipe qui marque beaucoup et qui encaisse peu. On sait que ce sera une belle confrontation et on est averti des qualités de l’adversaire", note Nicolas Penneteau.

"Ce sera une beau barrage d’Europa League, contre un adversaire de qualité et il faudra être à 200% pour espérer passer ce tour-là et rendre heureux nos supporters et tout le club", conclut Karim Belhocine.