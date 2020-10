Le Belge Patrick Aussems va rebondir en Afrique du Sud

Patrick Aussems (55 ans) va découvrir un nouveau pays d'Afrique : l'ancien entraîneur du Simba SC (Tanzanie), également passé par le Soudan, le Congo, le Bénin ou encore le Cameroun va rejoindre le Black Leopards FC, en Afrique du Sud. Il va rejoindre le club de Premier Soccer League pour une durée de 3 ans.

CONFIRMED



Black Leopards boss David Thidiela has confirmed to #FARPost that the club has appointed Patrick Aussems as their new coach on a 3-year deal.



Full story on our App. pic.twitter.com/YRRpZ3mNrt