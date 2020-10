Philippe Clément et Simon Mignolet réagissent au tirage : "Moins sexy que l'an dernier"

Les Blauw & Zwart peuvent s'estimer plutôt vernis au tirage : pas d'ogre dans le pot 1, une équipe du pot 2 avec laquelle ils ont déjà prouvé pouvoir rivaliser et un duel intéressant face à la Lazio Rome.

Le groupe F sera équilibré : le Zenit Saint-Petersbourg, jamais un tirage facile, n'est pas l'ogre qu'auraient pu tirer les Blauw & Zwart ; le Borussia Dortmund n'avait pas brillé lors de sa dernière venue au Jan Breydel ; enfin, la Lazio Rome sera un adversaire solide mais que Bruges doit espérer surprendre. "C'est un groupe moins sexy que l'an dernier", reconnaît Philippe Clément au micro de Het Laatste Nieuws.

Mais pas question d'euphorie : "Ce sont des équipes solides, avec un budget plus élevé que le nôtre. Ca reste donc un défi. Mais nous allons essayer de prendre le maximum de points possible. Ce sera l'objectif : le plus haut possible", affirme le T1 brugeois.

Mignolet ambitieux

Simon Mignolet, lui, ne cache pas ses ambitions dans HLN : "Tout le monde peut battre tout le monde dans ce groupe. Je crois que cette poule restera ouverte jusqu'au bout. Pour viser la troisième place synonyme d'Europa League ? Oui, mais aussi le prochain tour de Ligue des Champions", espère le portier des Gazelles.