Montanier avant le choc wallon : "Un match pas comme les autres"

Choc wallon au programme ce dimanche soir du côté du Mambourg. Le Sporting de Charleroi accueille le Standard de Liège pour le compte de la huitième journée de Jupiler Pro League. Un duel entre deux clubs rivaux qui ont connu deux sorts différents en barrages de l'Europa League ce jeudi soir.

Le Sporting de Charleroi a échoué aux portes de l'Europa League ce jeudi tandis que le Standard de Liège est parvenu à rejoindre les poules. Les Zèbres sont blessés et sont à l'arrêt après un nul à Mouscron et une première défaite subie ce jeudi. Le moment idéal pour les affronter. "Il faut toujours rester méfiant. N'oubliez pas Zulte Waregem le week-end dernier. Après avoir vécu une énorme déconvenue contre Bruges, ils avaient réagi. Je m'attends à ce genre d'attitude de la part de notre adversaire. Charleroi aura à coeur de faire oublier son élimination et de faire un gros match", a souligné Philippe Montanier avant d'évoquer les qualités de l'actuel leader de D1A.

"C'est une équipe complète qui impressionne depuis le début de saison et que personne n'est parvenu à battre en championnat. Tous leurs secteurs de jeu sont à craindre. Une formation solide avec beaucoup d'impacts et de mouvements. Je serai content de revoir Nicolas Penneteau que j'ai connu il y a vingt ans à Valenciennes. De même pour Guillaume Gillet que je préfère voir sur le banc que sur le terrain. Il a une belle santé, c'est terrible", ajoute l'ancien coach de Lens au courant de la rivalité entre les deux clubs. "Ce n'est pas un match comme les autres. Un choc wallon, un derby même. On joue ce match pour le club et le classement, mais aussi pour les supporters", a précisé le coach des Rouches.